ضربوه بالشومة.. بائعو خضار يقتلون ابن خالتهم بسبب الموازين الحديد في المنوفية

لقي بائع خضار مصرعه عقب ضربه بالشومة علي رأسه بسبب مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة مع أبناء خالته بائعي الخضار المجاورين له بسبب عدم قيام المجني عليه برد الموازين الحديد التي أخذهم منهم.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمصرع بائع خضار عقب مشاجرة مع أبناء خالته بائعي الخضار المجاورين له.

بالانتقال تبين مصرع " س.س " ٤٠ سنة بائع خضار عقب مشاجرة مع أبناء خالته بائعي الخضار وذلك عقب تلقيه ضربة بالشومة علي رأسه.

وتبين نشوب المشاجرة بسبب عدم قيام المجني عليه برد موازين حديد تحصل عليها من الطرف الثاني فنشبت بينهم المشاجرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفي قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.