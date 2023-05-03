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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدر الصحاب.. مقتل شاب على يد صديقه أمام قاعة أفراح في المنوفية

الشاب الضحية
الشاب الضحية

تخيم حالة من الحزن بين أبناء قرية شبرا باص بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة أحد أبناء القرية غدرا علي يد زميله أمام قاعة أفراح بالقرية حيث تعدى عليه بخنجر بسبب خلافات بينهما.

انزل أمك ماتت .. هكذا أخبر الأهالي والد الشاب حامد المقتول علي يد زميله، أثناء تواجده في دولة السعودية للعمل حيث قرر العودة في أسرع وقت ليتفاجأ وقت نزوله القرية بأن نجله الأكبر قتل علي يد زميله بخنجر.

وقال عم الشاب المتوفى، أن حامد نجل شقيقه شاب في بداية عمره وهو الفرحة الأولي في منزلهم حيث أن لديه شقيقتين وأخ صغير وكان هو الابن الأكبر ويعمل والده في دولة السعودية.

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وأضاف أنه يوم الحادث أخبروه بأن نجل شقيقه قتل في الشارع أمام إحدى قاعات الأفراح علي يد زميله بخنجر, قائلا " ما اعرفش كان بينهم إيه علشان يقتله كده بس كان في خلاف ما اعرفوش بينهم".

وتابع أنه استدعي شقيقه والد المجني عليه من دولة السعودية بعد إخباره أن والدته توفت وعليه النزول للمشاركة في تشييع الجثمان ولكن تم إخباره فور وصوله إلي القرية أن نجله من قتل ليصاب بحالة صدمة كبيرة أفقدته القدرة علي الحديث.

وأشار عمه ، إلي أنهم لم يتلقوا العزاء حتي الآن وترفض الأسرة مقابلة اي شخص، قائلا " قافلين علي نفسهم في صدمة كبيرة من ساعة اللي حصل ".

وأوضح، أن نجل شقيقه كان طيب وحسن الخلق وكان قريب منه ولا يفتعل المشاكل، مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة  علي المتهم حيث حرمهم من فرحة منزلهم ومن نجلهم الشاب الذي كان يستعد ليبدأ حياته.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث شبين الكوم بقيام شاب بطعن زميله بخنجر أثناء حضورهم أحد الأفراح بقرية. شبراباص .

بالانتقال تبين قيام الشاب " ع.ا.د " ١٩ سنة بطعن زميله " ح.ع.ا" ١٩ سنة بجنحر أثناء حضورهم أحد الأفراح وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهم حيث ضربه بطعنات نافذه أودت بحياته وفر هاربا.

فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم أثناء اختباؤه في الزراعات، وبسؤاله أكد وجود خلافات بينهم سابقة ونشبت بينهم مشادة كلامية أثناء حضورهم أحد الأفراح فقام بإخراج خنجر كان بحوزته وطعنه به.

أسرة الشاب المقتول
أسرة الشاب المقتول
أسرة الشاب المقتول
أسرة الشاب المقتول
أسرة الشاب المقتول
أسرة الشاب المقتول
السعودية المنوفية قاعة أفراح قوات الشرطة محافظة المنوفية مركز شبين الكوم

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