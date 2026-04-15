جثة و11 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق منفلوط/ الداخلة
لماذا سارع ترامب بالاتصال بمودي؟ السبب الحقيقي بعد فشل مفاوضات باكستان
طرح جديد بشأن إيران.. رفع العقوبات مقابل وقف البرنامج النووي ودعم الوكلاء
بينهم حالات خطيرة.. مصرع شخص وإصابة 11 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق منفلوط/ الداخلة
بعد قصف الأراضي المحتلة بـ 40 صاروخا.. بيان عاجل من حزب الله اللبناني
وفقاً لآخر تحديث.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية ببداية تعاملات الأربعاء
انقسام شبابي حول تأثير المحتوى العالمي.. 45% يروه سلبياً و43% يعتبرونه إيجابيا
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بعد تنفيذ حصار بحري أمريكي على إيران
مفتي الهند يشيد بدور أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة الوافدين.. صور
بدء العد التنازلي| متى يتم تقديم الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
البس كمامة.. استشاري حساسية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية
ألمانيا: نعتزم تقديم مساعدات للسودان بقيمة 20 مليون يورو إضافية هذا العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بعد تنفيذ حصار بحري أمريكي على إيران

أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات آسيا، اليوم الأربعاء، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ حصار بحري كامل على إيران، في خطوة أربكت آمال استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وصعدت عقود خام برنت بنسبة 0.4% لتسجل 95.18 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 88.36 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وجاء هذا الارتفاع بعد خسائر حادة تكبدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، مع تسعير الأسواق لاحتمالات انتهاء الحرب مع إيران، إلى جانب خفض توقعات الطلب من قبل وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، ما شكل ضغوطًا على الأسعار.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحصار على الموانئ الإيرانية تم "تنفيذه بالكامل"، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية "أوقفت تمامًا حركة التجارة الاقتصادية من وإلى إيران عبر البحر".

ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من بدء الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، بهدف زيادة الضغط على طهران للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك عقب انتهاء محادثات أمريكية-إيرانية في باكستان دون التوصل إلى اتفاق.

غير أن فرض حصار بحري على إيران من شأنه أن يزيد من اضطرابات الشحن في مضيق هرمز، خاصة في حال ردت طهران عسكريًا على هذه الخطوة.

ويُعد مضيق هرمز نقطة محورية في الصراع، حيث قامت إيران فعليًا بإغلاق الممر ردًا على المواجهات الأمريكية-الإسرائيلية في أواخر فبراير.

ويُغذي المضيق نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، فيما تعتمد عليه بشكل كبير عدة دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار المحللون إلى أن الأسواق لا تحتاج إلى "تصعيد في أسوأ السيناريوهات" لتبرير ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن "اختلال توازن العرض والطلب وحده كفيل بالحفاظ على أسعار برنت قرب أو أعلى من المستويات الحالية، وكلما طال أمد الصراع، زادت استدامة هذه الديناميكيات السعرية".

في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، بأن محادثات سلام إضافية بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد خلال اليومين المقبلين في العاصمة الباكستانية.

وفي مقابلة لاحقة مع "فوكس بيزنس"، قال ترامب إنه يرى أن الحرب مع إيران "قريبة جدًا من نهايتها".

وكان ترامب قد أعلن مرارًا ما اعتبره "انتصارًا أمريكيًا" في الحرب، كما تراجع في عدة مناسبات عن اتخاذ إجراءات عسكرية أكثر حدة ضد إيران.

ورغم الحصار، بدا أن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائمًا، دون تسجيل أي ضربات جديدة منذ نهاية الأسبوع الماضي، في وقت تسعى فيه واشنطن لتكثيف جهودها الدبلوماسية قبل انتهاء الهدنة الأسبوع المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

بيج ياسمين

القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

ترامب

ترامب: الحرب ضد إيران انتهت .. تفاصيل مُفاجئة

مشغولات ذهبية

صعود عالمي ومحلي .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

توروب

عرض مالي ضخم .. الأهلي يتحرّك لفسخ عقد «توروب» | تفاصيل

الأهلي

هدنة مُرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة .. 6 نقاط لحل الأزمة | اتفاق مبدئي لاحتواء التوتر

ترشيحاتنا

ارني سلوت

معقد نفسيا.. أيمن يونس يهاجم ارني سلوت بسبب محمد صلاح

إمام عاشور ونجله

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد نجله .. صور

كهربا وحسين الشحات

أخويا.. حسين الشحات يُهنئ كهربا بعيد ميلاده

بالصور

طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل

لإطلالة تخطف الأنظار .. خبيرة تجميل: السر الحقيقي لمكياج العروس المثالي يبدأ من درجة بشرتك

المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس

احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد