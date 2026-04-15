ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بعد تنفيذ حصار بحري أمريكي على إيران

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات آسيا، اليوم الأربعاء، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ حصار بحري كامل على إيران، في خطوة أربكت آمال استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وصعدت عقود خام برنت بنسبة 0.4% لتسجل 95.18 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 88.36 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وجاء هذا الارتفاع بعد خسائر حادة تكبدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، مع تسعير الأسواق لاحتمالات انتهاء الحرب مع إيران، إلى جانب خفض توقعات الطلب من قبل وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، ما شكل ضغوطًا على الأسعار.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحصار على الموانئ الإيرانية تم "تنفيذه بالكامل"، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية "أوقفت تمامًا حركة التجارة الاقتصادية من وإلى إيران عبر البحر".

ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من بدء الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، بهدف زيادة الضغط على طهران للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك عقب انتهاء محادثات أمريكية-إيرانية في باكستان دون التوصل إلى اتفاق.

غير أن فرض حصار بحري على إيران من شأنه أن يزيد من اضطرابات الشحن في مضيق هرمز، خاصة في حال ردت طهران عسكريًا على هذه الخطوة.

ويُعد مضيق هرمز نقطة محورية في الصراع، حيث قامت إيران فعليًا بإغلاق الممر ردًا على المواجهات الأمريكية-الإسرائيلية في أواخر فبراير.

ويُغذي المضيق نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، فيما تعتمد عليه بشكل كبير عدة دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار المحللون إلى أن الأسواق لا تحتاج إلى "تصعيد في أسوأ السيناريوهات" لتبرير ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن "اختلال توازن العرض والطلب وحده كفيل بالحفاظ على أسعار برنت قرب أو أعلى من المستويات الحالية، وكلما طال أمد الصراع، زادت استدامة هذه الديناميكيات السعرية".

في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، بأن محادثات سلام إضافية بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد خلال اليومين المقبلين في العاصمة الباكستانية.

وفي مقابلة لاحقة مع "فوكس بيزنس"، قال ترامب إنه يرى أن الحرب مع إيران "قريبة جدًا من نهايتها".

وكان ترامب قد أعلن مرارًا ما اعتبره "انتصارًا أمريكيًا" في الحرب، كما تراجع في عدة مناسبات عن اتخاذ إجراءات عسكرية أكثر حدة ضد إيران.

ورغم الحصار، بدا أن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائمًا، دون تسجيل أي ضربات جديدة منذ نهاية الأسبوع الماضي، في وقت تسعى فيه واشنطن لتكثيف جهودها الدبلوماسية قبل انتهاء الهدنة الأسبوع المقبل.