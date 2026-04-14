الداخلية تكشف تفاصيل تعدى عاطل على سيدتين بسلاح أبيض فى الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من (سيدتين "مصابتان بسحجات وكدمات وكسور متفرقة " - مقيمتان بدائرة المركز) بتضررهما من أحد الأشخاص لتعديه عليهما بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما المشار إليها حال توجهما للعمل .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة المركز)، وتبين سابقة تلقيه العلاج النفسى لدى أحد الأطباء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





