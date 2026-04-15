بينهم حالات خطيرة.. مصرع شخص وإصابة 11 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق منفلوط/ الداخلة

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع صباح اليوم الأربعاء بطريق منفلوط / الداخلة بنطاق محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق منفلوط / الداخلة ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة 11 شخصا آخرين بينهم 3 حالتهم خطيرة.



على الفور جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.