قبل تسريبها للسوق السوداء .. تموين أسيوط تضبط 27 ألف لتر سولار وبنزين | صور

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، 27 ألف لتر من المواد البترولية (سولار وبنزين) قبل تسريبها إلى السوق السوداء، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة شنتها المديرية بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة على المواد البترولية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة منظومة تداول المواد البترولية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.



وأسفرت الحملة عن ضبط 8505 لتر سولار تم تجميعها بالمخالفة، و6188 لتر بنزين 80 تم التصرف فيها دون وجه حق، و12445 لتر بنزين 92 بالمخالفة للتعليمات، بإجمالي 27,138 لترًا خلال حملات مكثفة على محطات الوقود بالمحافظة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.