لماذا سارع ترامب بالاتصال بمودي؟ السبب الحقيقي بعد فشل مفاوضات باكستان

في أعقاب فشل المحادثات التي استضافتها باكستان بشأن الملف الإيراني، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، في خطوة تعكس تحركًا أمريكيًا سريعًا لإعادة ترتيب أوراقها في منطقة غرب آسيا، التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في التوترات.

فشل المفاوضات

المحادثات التي عقدت في باكستان لم تحقق أي اختراق يذكر في ما يتعلق بالملف الإيراني، ما دفع واشنطن إلى البحث عن شركاء بديلين يمكنهم لعب دور أكثر فاعلية في احتواء الأزمة.

هذا الفشل أظهر محدودية قدرة بعض الأطراف على التأثير في مسار التهدئة، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

رهان على الهند

توجه الولايات المتحدة نحو الهند لم يكن عشوائيًا، بل يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية نيودلهي كلاعب دولي صاعد، فالهند تمتلك علاقات استراتيجية قوية مع واشنطن، إلى جانب نفوذ متنامٍ على الساحة الدولية، ما يجعلها شريكًا موثوقًا في إدارة الأزمات.

وتكمن أهمية الهند في عدة عوامل، أبرزها ارتباطها الوثيق بأسواق الطاقة في منطقة الخليج، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات النفط.

كما أن لديها جالية ضخمة في دول الخليج، إضافة إلى مصالح تجارية واستثمارية واسعة، ما يجعل استقرار المنطقة أولوية قصوى بالنسبة لها.

توازن دبلوماسي

تتمتع نيودلهي بميزة فريدة تتمثل في قدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة مع أطراف متعارضة، مثل إيران والاحتلال الإسرائيلي ودول الخليج.

هذا التوازن يمنحها دورًا دبلوماسيًا مهمًا، حيث يمكنها التواصل مع مختلف الأطراف دون أن تحسب بالكامل على أي محور.

من بين أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان مسألة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية.

أي تهديد لهذا الممر قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة، وهو ما يشكل مصدر قلق مباشر للهند والاقتصاد العالمي.