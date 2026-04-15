الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لماذا سارع ترامب بالاتصال بمودي؟ السبب الحقيقي بعد فشل مفاوضات باكستان

القسم الخارجي

في أعقاب فشل المحادثات التي استضافتها باكستان بشأن الملف الإيراني، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، في خطوة تعكس تحركًا أمريكيًا سريعًا لإعادة ترتيب أوراقها في منطقة غرب آسيا، التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في التوترات.

 

فشل المفاوضات

المحادثات التي عقدت في باكستان لم تحقق أي اختراق يذكر في ما يتعلق بالملف الإيراني، ما دفع واشنطن إلى البحث عن شركاء بديلين يمكنهم لعب دور أكثر فاعلية في احتواء الأزمة.

هذا الفشل أظهر محدودية قدرة بعض الأطراف على التأثير في مسار التهدئة، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

 

رهان على الهند

توجه الولايات المتحدة نحو الهند لم يكن عشوائيًا، بل يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية نيودلهي كلاعب دولي صاعد، فالهند تمتلك علاقات استراتيجية قوية مع واشنطن، إلى جانب نفوذ متنامٍ على الساحة الدولية، ما يجعلها شريكًا موثوقًا في إدارة الأزمات.

وتكمن أهمية الهند في عدة عوامل، أبرزها ارتباطها الوثيق بأسواق الطاقة في منطقة الخليج، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات النفط. 

كما أن لديها جالية ضخمة في دول الخليج، إضافة إلى مصالح تجارية واستثمارية واسعة، ما يجعل استقرار المنطقة أولوية قصوى بالنسبة لها.

 

توازن دبلوماسي

تتمتع نيودلهي بميزة فريدة تتمثل في قدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة مع أطراف متعارضة، مثل إيران والاحتلال الإسرائيلي ودول الخليج. 

هذا التوازن يمنحها دورًا دبلوماسيًا مهمًا، حيث يمكنها التواصل مع مختلف الأطراف دون أن تحسب بالكامل على أي محور.

من بين أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان مسألة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية. 

أي تهديد لهذا الممر قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة، وهو ما يشكل مصدر قلق مباشر للهند والاقتصاد العالمي.

ترامب الهند إيران مضيق هرمز باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

بيج ياسمين

القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

ترامب

ترامب: الحرب ضد إيران انتهت .. تفاصيل مُفاجئة

مشغولات ذهبية

صعود عالمي ومحلي .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

توروب

عرض مالي ضخم .. الأهلي يتحرّك لفسخ عقد «توروب» | تفاصيل

الأهلي

هدنة مُرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة .. 6 نقاط لحل الأزمة | اتفاق مبدئي لاحتواء التوتر

ترشيحاتنا

ارني سلوت

معقد نفسيا.. أيمن يونس يهاجم ارني سلوت بسبب محمد صلاح

إمام عاشور ونجله

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد نجله .. صور

كهربا وحسين الشحات

أخويا.. حسين الشحات يُهنئ كهربا بعيد ميلاده

بالصور

طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل

لإطلالة تخطف الأنظار .. خبيرة تجميل: السر الحقيقي لمكياج العروس المثالي يبدأ من درجة بشرتك

المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس

احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد