سقوط عصابة سرقة مواتير المياه بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل، دراجة نارية" بسرقة مواتير المياه بكفرالشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة البرلس من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالعقار محل سكنه .. وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة المركز) .. وبحوزتهم (مركبة "تروسيكل" ، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمان فى الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على المركبتين وإتخاذ الإجراءات القانونية.