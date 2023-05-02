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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلمى دهسها توكتوك أثناء ذهابها لدرس خصوصي.. ووالدها: صاحبه مدمن وعاوز حقها

الطفلة سلمي ضحية
الطفلة سلمي ضحية حادث توك توك في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة طفلة في الصف الأول الابتدائي دهسها توك توك أثناء ذهابها إلى درس خصوصي في القرية.

سلمي أحمد 7 سنوات، لقت مصرعها أسفل عجلات توك توك بأحد شوارع قريتها وبالقرب من منزلها حيث تسببت السرعة الزائدة للتوك التوك في وفاتها أسفل عجلاته، كما انقلب عليها وتمكن الأهالي من استخراجها، إلا أنها فارقت الحياة.

وشيع الأهالي جثمان الطفلة وسط حالة من الحزن، حيث أدي العشرات صلاة الجنازة علي الطفلة وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

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وقال الأب، إن سلمي هي نجلته الصغيرة، حيث أن لديها بنتين سما 10 سنوات وسلمي 7 سنوات، وخرج هو ووالدتها صباحا إلى العمل وتوجهت ابنته الصغيرة إلي الدرس، وأثناء سيرها في الشارع صدمها توك توك وانقلب فوقها.

وأضاف أنه فوجئ بالأهالي يخبرونه بأن نجلته صدمها توك توك، فتوجه إليهم فوجدها جثة هامدة، وحملها إلى المستشفي إلا أنها فارقت الحياة نتيجة الحادث.

وأكد الأب أن طفلته الصغيرة كان قلبه متعلقا بها، حيث كانت ترتبط به بشكل كبير، وقبل الحادث بيوم قضت اليوم في حضنه، موضحا أن الحادث سبب له صدمة كبيرة وغير قادر علي استيعابها.

وتابع الأب أنه حرر محضرا بقسم الشرطة اتهم فيه صاحب التوك التوك بأنه كان متعاطي للمخدرات وليس في وعيه وتسبب في وفاة طفلته بسبب إهماله وسرعته الزائدة.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع طفلة بقرية مليج دهسها توك توك.

بالانتقال تبين وفاة الطفلة سلمي احمد 7 سنوات حيث تم التحفظ على سائق التوك التوك وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أسرة الطفلة سلمي
أسرة الطفلة سلمي
أسرة الطفلة سلمي
أسرة الطفلة سلمي
أسرة الطفلة سلمي
أسرة الطفلة سلمي
أسرة الطفلة سلمي
أسرة الطفلة سلمي
الصف الاول الابتدائي المنوفية تشييع الجثمان صلاة الجنازة محافظة المنوفية مركز شرطة شبين الكوم مدير امن المنوفية

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