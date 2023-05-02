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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 أطنان أعلاف مجهولة بتلا وتحرير 220 محضر تمويني في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية


قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تحرير (220 ) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وضبط (10) طن أعلاف بمركز تلا مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية اليومية التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظا على حقوقهم.


وأشار المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمحافظة إلى الحملات التموينية تضمنت تحرير ( 103) محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب في وزن الرغيف وعدم مطابقة المواصفات وتوقف وتجميع وعدم نظافة، و(117) محضر للأسواق لبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، لافتاً أن من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضرين جنح بمركز تلا أحدهم ضد صاحب محل أعلاف ببندر تلا لحيازته كمية قدرها (5) طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر والأخر بناحية القلشى لحيازته (5) طن ردة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل حدايد وبويات بناحية مركز تلا لحيازته كمية قدرها عبوات دهانات مجهولة المصدر ، وأكد مدير مديرية التموين استمرار مواصلة الجهود لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى غش أو تلاعب. 

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ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمخابز والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

إحكام الرقابة على الأسواق التموين والتجارة الحملات التفتيشية الطب البيطري القضايا التموينية سلع مجهولة المصدر

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