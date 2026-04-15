الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البس كمامة.. استشاري حساسية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

التقلبات الجوية
التقلبات الجوية
البهى عمرو

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، رسالة مهمة للمواطنين بسبب التقلبات الجوية، وظهور أتربة في الجو خلال فترة الربيع، ومن هم يعانون من حساسية صدر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ينصح بعدم الخروج في فترة التقلبات الجوية، وأنه في حالة النزول في أثناء التقلبات الجوية والأتربة يجب ارتداء الكمامة أو المناديل المبللة، 

وأشار إلى أن المشكلات الموجودة في المعدة قد تظهر على الأنف، أو قد تكون المشكلات التي تؤثر على الأنف تكون بسبب المشكلات الموجودة بسبب التغيرات الجوية.

وأوضح أن الكثير من المواطنين يعانون من مشكلات كثيرة في فترة الربيع، وأن من ضمن المشكلات هو الارتجاع الصامت.

كما حذر الدكتور أمجد الحداد، من زيادة حدة الأعراض لدى مرضى الحساسية خلال الفترة الحالية، نتيجة التقلبات الجوية المصاحبة لفصل الربيع، خاصة مع انتشار الأتربة والغبار وحبوب اللقاح التي تنشط مع الرياح.

وأوضح أن هذه العوامل الجوية قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وظهور أزمات ربوية لدى بعض المرضى، لا سيما مع التغير المستمر في درجات الحرارة.

التمييز بين الحساسية ونزلات البرد


وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، أشار الحداد إلى أن هناك خلطًا شائعًا بين أعراض البرد والحساسية، موضحًا أن نزلات البرد غالبًا ما يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وزكام، وصداع، والتهاب بالحلق.

في المقابل، تظهر الحساسية بشكل متكرر في نفس المواسم، وتزداد مع التعرض للمثيرات مثل الغبار، دون ارتفاع واضح في الحرارة، ما يجعل المريض معتادًا على نمط الأعراض في أوقات معينة من العام.

إرشادات للوقاية وتقليل الأعراض
وقدم استشاري المناعة عددًا من النصائح المهمة لمرضى الحساسية، من أبرزها:

تقليل الخروج من المنزل وقت نشاط الرياح
ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج
الالتزام ببخاخات الأنف والصدر وحملها باستمرار
ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس
الإكثار من شرب السوائل الغنية بفيتامين C
واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال هذه الفترة يساهم بشكل كبير في تقليل نوبات الحساسية وتجنب المضاعفات التنفسية، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية في فصل الربيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

بيج ياسمين

القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

ترامب

ترامب: الحرب ضد إيران انتهت .. تفاصيل مُفاجئة

مشغولات ذهبية

صعود عالمي ومحلي .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

توروب

عرض مالي ضخم .. الأهلي يتحرّك لفسخ عقد «توروب» | تفاصيل

الأهلي

هدنة مُرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة .. 6 نقاط لحل الأزمة | اتفاق مبدئي لاحتواء التوتر

بالصور

طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل

لإطلالة تخطف الأنظار .. خبيرة تجميل: السر الحقيقي لمكياج العروس المثالي يبدأ من درجة بشرتك

المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس

احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد