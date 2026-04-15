البس كمامة.. استشاري حساسية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، رسالة مهمة للمواطنين بسبب التقلبات الجوية، وظهور أتربة في الجو خلال فترة الربيع، ومن هم يعانون من حساسية صدر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ينصح بعدم الخروج في فترة التقلبات الجوية، وأنه في حالة النزول في أثناء التقلبات الجوية والأتربة يجب ارتداء الكمامة أو المناديل المبللة،

وأشار إلى أن المشكلات الموجودة في المعدة قد تظهر على الأنف، أو قد تكون المشكلات التي تؤثر على الأنف تكون بسبب المشكلات الموجودة بسبب التغيرات الجوية.

وأوضح أن الكثير من المواطنين يعانون من مشكلات كثيرة في فترة الربيع، وأن من ضمن المشكلات هو الارتجاع الصامت.

كما حذر الدكتور أمجد الحداد، من زيادة حدة الأعراض لدى مرضى الحساسية خلال الفترة الحالية، نتيجة التقلبات الجوية المصاحبة لفصل الربيع، خاصة مع انتشار الأتربة والغبار وحبوب اللقاح التي تنشط مع الرياح.

وأوضح أن هذه العوامل الجوية قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وظهور أزمات ربوية لدى بعض المرضى، لا سيما مع التغير المستمر في درجات الحرارة.

التمييز بين الحساسية ونزلات البرد



وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، أشار الحداد إلى أن هناك خلطًا شائعًا بين أعراض البرد والحساسية، موضحًا أن نزلات البرد غالبًا ما يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وزكام، وصداع، والتهاب بالحلق.

في المقابل، تظهر الحساسية بشكل متكرر في نفس المواسم، وتزداد مع التعرض للمثيرات مثل الغبار، دون ارتفاع واضح في الحرارة، ما يجعل المريض معتادًا على نمط الأعراض في أوقات معينة من العام.

إرشادات للوقاية وتقليل الأعراض

وقدم استشاري المناعة عددًا من النصائح المهمة لمرضى الحساسية، من أبرزها:

تقليل الخروج من المنزل وقت نشاط الرياح

ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج

الالتزام ببخاخات الأنف والصدر وحملها باستمرار

ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس

الإكثار من شرب السوائل الغنية بفيتامين C

واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال هذه الفترة يساهم بشكل كبير في تقليل نوبات الحساسية وتجنب المضاعفات التنفسية، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية في فصل الربيع.