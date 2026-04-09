أخبار التوك شو | الأرصاد : استمرار التقلبات الجوية في النصف الأول من الربيع .. والاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس.. فيديو

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار العملات الأجنبية اليوم، الخميس.

خبير يكشف تأثير بؤر التوتر على اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أشار خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي إلى أن التصعيد المستمر في المنطقة يعكس غياب النوايا الصادقة من الأطراف المعنية، مما يهدد أي إمكانية لتحقيق اتفاق طويل الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول تقديم عملية اغتيال سكرتير أمين عام حزب الله على أنها نصر استراتيجي وأمني وعسكري، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المعارضة الإسرائيلية والشارع، حيث رأى البعض أنه يبيع وهم الانتصار والإنجازات في مواجهة إيران.

هيئة الأرصاد الجوية: استمرار التقلبات الجوية في النصف الأول من الربيع

أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد لم تدخل الأجواء الصيفية بشكل كامل بعد، رغم الارتفاع التدريجي المتوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

القومي للبحوث: الذكاء الاصطناعي أداة محورية للتنبؤ بالظواهر البيئية وتقليل آثارها

أكدت الدكتورة سلوى كمال، رئيس قسم تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، أن المؤتمر الدولي الثاني لقسم بحوث تلوث الهواء، الذي انطلقت فعالياته بمشاركة نخبة من العلماء من مصر و7 دول أخرى من بينها السويد وفرنسا وإيطاليا والعراق واليمن ولبنان، يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الدراسات المتعلقة برصد وإدارة ملوثات الهواء.

متحدث الزراعة: التقنيات الحديثة توفر 70% من التكلفة وتدعم زيادة الصادرات

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة يحقق وفورات كبيرة للمزارعين، مشيرًا إلى أن بعض هذه التقنيات تقلل التكلفة بما يصل إلى 70%، مع الحفاظ على جودة الإنتاج وتحسين صحة التربة والإنسان.

جيش الاحتلال: استهدفنا 10 مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومقار قيادة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهدافه 10 مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومقار قيادة لحزب الله بجنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا بأسعار الذهب اليوم، الخميس ، بالأسواق.