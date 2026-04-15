الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ألمانيا: نعتزم تقديم مساعدات للسودان بقيمة 20 مليون يورو إضافية هذا العام

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن ألمانيا، قالت نعتزم تقديم مساعدات للسودان بقيمة 20 مليون يورو إضافية هذا العام.


وأضافت أنه توجد التزامات تمويل إضافية للسودان قيد المراجعة حاليا، وأنه بنهاية عام 2025 قدمنا 155.4 مليون يورو لمشاريع في السودان ودول الجوار المتضررة.


وقال آدم رجال، المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، إن السودانيين يواجهون وضعين مأساويين في ظل الحرب المستمرة، يتمثلان في فقدان الأرواح بشكل يومي، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية الناتجة عن النزاع وانتشار الأوبئة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النازحين في المعسكرات المنتشرة داخل السودان يعيشون أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع تدهور مستمر في الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أن الظروف تتراجع بوتيرة سريعة بدلًا من أن تتحسن، مضيفا أن مظاهر سوء التغذية باتت واضحة داخل المخيمات، حيث تعجز العديد من الأسر عن تأمين وجبة واحدة يوميًا.

وأكد أن ملايين السودانيين يعانون من هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، في ظل نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بالأرقام، أشار إلى أن أعداد النازحين واللاجئين تُقدّر بالملايين، وفق بيانات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن أكثر من ثلثي سكان السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وانتقد ما وصفه بحالة الإهمال أو التجاهل من قبل المجتمع الدولي تجاه حجم الأزمة، مؤكدًا أن حجم المعاناة كبير ولا يتناسب مع مستوى الاستجابة الحالية.

وعن المناطق الأكثر تضررًا، أوضح أن الأزمة تمتد إلى معظم ولايات السودان، لا سيما إقليم دارفور وكردفان، إضافة إلى مناطق في شمال السودان والنيل الأزرق، وحتى العاصمة الخرطوم، مشددًا على أن الغالبية العظمى من السكان بحاجة عاجلة إلى الدعم الإنساني، في ظل تفشي المجاعة واستمرار الحرب.

