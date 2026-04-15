بعد قصف الأراضي المحتلة بـ 40 صاروخا.. بيان عاجل من حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 من صباح اليوم، الأربعاء، مستوطنات المطلة وكفار جلعادي وكريات شمونة بصليات صاروخيّة.

وتم استهداف مستوطنات دوفيف، شلومي، متسوفا، يعرا، عفدون كفار فراديم، نهاريا، شافي تسيون بصليات صاروخيّة.

وقال الحزب في بيانه إنّ هذا الردّ جاء دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى ومدن الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ.

واختتم الحزب بيانه قائلا: “هذا الرد سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا”.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا باتجاه بلدات الشمال خلال ساعة، مشيرة إلى أن

إصبع الجليل إستقبل 5 صواريخ حيث سقط 3 منها في مناطق مفتوحة وتم اعتراض 2.

من جانبه، أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة شخص بشظايا إثر الهجوم الصاروخي الأخير على شمال إسرائيل.

فيما فعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات إنذار بكريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان.