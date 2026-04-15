أخبار التوك شو| أحمد موسى يفتح النار على حزب الله.. وقفزة مُرتقبة في أسعار النفط.. ونصائح مهمة لتجنب الفشل العاطفي

تناولت برنامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى : قفز أسعار البترول إذا استمر إغلاق مضيق هرمز أسبوعًا آخر



قال الإعلامي أحمد موسى، إن آخر الأسبوع الحالي العقوبات ستعود من جديد على النفط الايراني الامر الذي يحذر بارتفاع جديدا في اسعار النفط.

الصحة اللبنانية : 2124 شهيدًا و6921 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي



كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 2124 شهيدا و6921 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا أن الحزب غير معني بأي نتائج قد تخرج عن المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي تعقد برعاية الولايات المتحدة.

حدود العلاقات الصحية .. نصائح مهمة لتجنب الفشل العاطفي



أكدت الدكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الأسرية، أن انتشار محتوى «العلاقات التوكسيك» عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع الساخرة المصحوبة بأغانٍ وترندات، يخفي وراءه مشكلات نفسية حقيقية يعاني منها بعض الأفراد.

أحمد موسى يفتح النار على حزب الله



قال الإعلامي أحمد موسى إن اليوم شهد أول لقاء مباشر بين إسرائيل ولبنان، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، موضحًا أن بيروت تسعى إلى الانخراط في هذه المفاوضات.

بسمة وهبة : نظام الرؤية الحالي مهزلة بكل المقاييس



قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ نظام الرؤية بعد الطلاق يحتاج إلى وقفة حقيقية وجادة من مجلس النواب، من أجل إصدار قانون يعالج ثغرات وأزمات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن الوضع الحالي غير منطقي على الإطلاق.

وأضافت مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ تحديد رؤية الأب لابنه لمدة ساعة واحدة في الأسبوع أمر غير مقبول، متسائلة: "هل منطقي إنه الأب يشوف ابنه ساعة في الأسبوع؟ يعني كأنه رايح يشوف بدلة في فاترينة".

بدرة : صندوق النقد يشجع على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية



أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأزمات العالمية الحالية، خاصة في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وانعكاساتها على حركة الملاحة في قناة السويس.

3 فناجين الصبح .. جمال شعبان يوضح فوائد القهوة لصحة القلب والجسم



أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القهوة من المشروبات المهمة والمفيدة للقلب إذا تم تناولها بشكل صحيح، موضحًا أن تناول 3 فنجان من القهوة صباحًا، وتحديدًا بعد الإفطار، يساهم في إفراز هرمونات السعادة، ويحسن من نشاط البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

شاهد | أحمد موسى يسلم جوائز نورانيات قرآنية لأول 14 فائزًا



سلم الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، الفائزين بجائزة مسابقة نورانيات قرآنية، الجوائز، وهى عبارة عن رحلات عمرة.