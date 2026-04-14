الصحة اللبنانية : 2124 شهيدا و6921 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 2124 شهيدا و6921 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا أن الحزب غير معني بأي نتائج قد تخرج عن المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي تعقد برعاية الولايات المتحدة.

وفي تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، شدد صفا على أن الحزب "غير مهتم أو معني على الإطلاق" بنتائج هذه المفاوضات، مضيفًا: "نحن غير ملزمين بما يتفقون عليه"، في إشارة واضحة إلى تباين المواقف داخل الساحة اللبنانية بشأن مسار التفاوض.