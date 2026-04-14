الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحمد موسى يفتح النار على حزب الله

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن اليوم شهد أول لقاء مباشر بين إسرائيل ولبنان، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، موضحًا أن بيروت تسعى إلى الانخراط في هذه المفاوضات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة تفضل إبرام اتفاقات دون إشراك أطراف دولية أخرى مثل فرنسا أو غيرها من الدول الغربية، معتبرًا أن هذا التوجه يحمل دلالات مهمة في مسار التفاوض، خاصة في ظل محاولات سابقة لدخول أطراف أوروبية على خط الأزمة.

وأشار إلى أن حزب الله هدد بمحاصرة السراي الحكومي في حال مشاركة نواف سلام في المفاوضات، لافتًا إلى أن الحزب، إلى جانب إيران، لا يرغبان في تحقيق السلام وفق تعبيره.

وأوضح أن الشعب اللبناني يتطلع إلى حياة مستقرة، وأن الدولة اللبنانية تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام، في حين يحاول حزب الله عرقلة هذه الجهود، مؤكدًا أن الحزب أطلق نحو 50 صاروخًا "فشنك" باتجاه مستوطنات إسرائيلية دون وقوع إصابات.

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالإشارة إلى أن حزب الله يعتمد في تمويله على دعم إيراني، زاعمًا أن أهدافه لا تصب في مصلحة لبنان، وأن توقف هذا التمويل قد يدفعه إلى اللجوء لأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات.


 

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
