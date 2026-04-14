3 فناجين الصبح .. جمال شعبان يوضح فوائد القهوة لصحة القلب والجسم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القهوة من المشروبات المهمة والمفيدة للقلب إذا تم تناولها بشكل صحيح، موضحًا أن تناول 3 فنجان من القهوة صباحًا، وتحديدًا بعد الإفطار، يساهم في إفراز هرمونات السعادة، ويحسن من نشاط البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن القهوة تمنع انتقال المواد السامة إلى الخلايا العصبية، وتقلل من الالتهابات في الجسم، والتي تكون موجودة في الدم، كما تساهم في تقليل الالتهاب وتقي من تلف الكلى.

ولفت إلى ضرورة عدم تناول القهوة بعد الساعة 6 مساءً، لأن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب النوم، محذرًا من تناولها على الريق، خاصة مع التدخين، لأن ذلك قد يتسبب في أزمات قلبية.