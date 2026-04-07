جمال شعبان يحذر من الإفراط في تناول الطعمية

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح، مؤكدًا أن الطعمية تعد من الوجبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الأملاح.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن العديد من الأطعمة اليومية مثل الخبز وبعض الخضروات تحتوي أيضًا على نسب من الملح، ما يستدعي الحذر خاصة لمرضى الضغط وأمراض القلب، مع ضرورة تقليل الكميات المستهلكة.

وأشار إلى أن بعض الأسر تعتمد بشكل كبير على المخللات وإضافة الملح إلى مختلف الوجبات، وهو ما يمثل خطرًا على الصحة العامة.

كما لفت إلى أن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية قد تحتوي على نسب من الأملاح، محذرًا من الإفراط في تناولها لما لها من تأثيرات سلبية على الصحة.