حزب الله يمطر شمال الأراضي المحتلة بـ 40 صاروخًا خلال ساعة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا باتجاه بلدات الشمال خلال ساعة ، مشيرة إلى أن

إصبع الجليل إستقبل 5 صواريخ حيث سقط 3 منها في مناطق مفتوحة وتم اعتراض 2.

ومن جانبه ؛ أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة شخص بشظايا إثر الهجوم الصاروخي الأخير على شمال إسرائيل.

فيما فعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات إنذار بكريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في 20 مستوطنة على الأقل في الجليل الغربي وكذلك إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عكا لأول مرة منذ يومين.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي منذ قليل أعلنت إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه عكا ونهاريا ومناطق بالجليل حيث إعترض جيش الاحتلال عددا منها.

