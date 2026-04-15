الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

اقتصاد

وفقاً لآخر تحديث.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية ببداية تعاملات الأربعاء

أسعار العملات اليوم
رانيا أيمن

استهلت العملات العربية والأجنبية تعاملاتها صباح اليوم الأربعاء، 15 أبريل 2026، بحالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرفي المصري، وسط مراقبة دقيقة من المستثمرين لنتائج التداولات العالمية. 

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تحركات وتغيرات وتحديثات متتالية على مدار الساعات القادمة، وذلك تأثراً بآليات العرض والطلب، وتدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الرئيسية.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار الصرف في البنك الأهلي المصري تحديثاً جديداً في بداية التعاملات الصباحية، حيث جاءت المستويات كالتالي:

العملات الأجنبية:

استقر سعر الدولار الأمريكي عند 52.47 جنيه للشراء و 52.57 جنيه للبيع. 

أما اليورو الأوروبي، فقد سجل 61.80 جنيه للشراء و 62.03 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 71.13 جنيه للشراء و 71.38 جنيه للبيع، 

بينما سجل الفرنك السويسري 67.09 جنيه للشراء و 67.33 جنيه للبيع. 

كما استقر الدولار الكندي عند 38.07 جنيه للشراء و 38.19 جنيه للبيع، 

ووصل الدولار الأسترالي إلى 37.35 جنيه للشراء و 37.51 جنيه للبيع.

العملات العربية:

بالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 13.94 جنيه للشراء و 14.01 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.26 جنيه للشراء و 14.31 جنيه للبيع. 

أما الدينار الكويتي فقد سجل 168.22 جنيه للشراء و 171.62 جنيه للبيع. 

وفيما يخص العملات الأخرى، سجل الدينار البحريني 136.97 جنيه للشراء و 139.40 جنيه للبيع، 

وسجل الريال العماني 134.24 جنيه للشراء و 136.55 جنيه للبيع، 

بينما بلغ الريال القطري 13.31 جنيه للشراء و 14.42 جنيه للبيع، 

ووصل الدينار الأردني إلى 73.15 جنيه للشراء و 74.25 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية والأوروبية الأخرى:

سجل الـ 100 ين ياباني 32.98 جنيه للشراء و 33.11 جنيه للبيع. 

كما سجل الكرون الدانمركي 8.27 جنيه للشراء و 8.30 جنيه للبيع، 

والكرون النرويجي 5.54 جنيه للشراء و 5.57 جنيه للبيع، وأخيراً الكرونا السويدية 5.70 جنيه للشراء و 5.72 جنيه للبيع.

