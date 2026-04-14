جابوا لودر | الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة من تعدى أشخاص على عقار سكنها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على العقار محل سكنها بإستخدام لودر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو ، طرف أول (الشاكية، نجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة الساحل) ، طرف ثانى (مالك محل ، مقاول، سائق لودر) وبسؤال الطرف الأول أقرتا بتضررهما من الطرف الثانى لقيامهم بأعمال حفر وهدم مما أدى لحدوث شروخ وتصدعات بالعقار محل سكنهما، فقامتا على إثر ذلك بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على الصفحة الخاصة بأحدهما ، وعقب ذلك قامتا بحذف مقطع الفيديو.

وبسؤال الطرف الثانى نفوا قيامهم بأى أعمال حفر أو هدم وقرروا بقيامهم برفع مخلفات هدم سابقة من قطعة أرض خاصة بأحدهم بجوار منزل الطرف الأول بموجب تصريح صادر من الجهات المختصة ، وإتهموهما بالتشهير بهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.