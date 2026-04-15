شهادة الزور وتزوير الأدلة.. مُبررات لإعادة المُحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية

أجاز قانون الإجراءات الجنائية إعادة النظر في المحاكمة إذا ثبت أن الحكم بُني على شهادة زور أو تقارير غير صحيحة، حفاظا على نزاهة القضاء وضمانا للعدالة.

وتنص المادة 441 من ، لا يُسمح بطلب إعادة النظر إلا في ظروف محددة تعكس وجود خلل جوهري في الحكم. من أبرز هذه الحالات، ظهور المجني عليه حيًا بعد صدور حكم بالإدانة في جريمة قتل، وهو ما يهدم أساس الحكم بالكامل ويستوجب إعادة النظر فيه.

كما تشمل الحالات أيضًا صدور حكمين متناقضين بشأن الواقعة ذاتها، حيث يُدان شخص في جريمة، ثم يُدان شخص آخر عن نفس الواقعة، بشكل يستحيل معه التوفيق بين الحكمين، بما يشير إلى براءة أحد المحكوم عليهما. ويُعد هذا التناقض دليلًا قويًا على وجود خطأ في تطبيق العدالة.

ويجيز القانون إعادة النظر إذا ثبت أن الحكم استند إلى شهادة زور أو تقرير خبير غير صحيح، وذلك بعد صدور حكم بإدانة الشاهد أو الخبير، أو في حال ثبوت تزوير مستندات كان لها تأثير مباشر في الحكم. فسلامة الأدلة تُعد ركيزة أساسية لأي حكم قضائي عادل.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تمتد الحالات لتشمل أيضًا الأحكام التي بُنيت على قرارات صادرة من محاكم مدنية أو محاكم الأحوال الشخصية، ثم تم إلغاؤها لاحقًا، مما يفقد الحكم الجنائي أساسه القانوني.

وأيضا ظهور وقائع أو أدلة جديدة بعد صدور الحكم، لم تكن معلومة أثناء المحاكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه. وتمثل هذه الحالة صمام أمان حقيقي لضمان عدم بقاء شخص بريء تحت وطأة حكم قضائي خاطئ.