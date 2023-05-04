عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إضافة الملح للقهوة بديل للسكر.. أحدث صيحات السوشيال ميديا

القهوة
القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التي يحبها الكثيرون حول العالم، بينما يختلف البعض في مذاقها كل حسب رغبته في اضافة السكر، لكن المفاجأة كانت ما ينتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي من إضافة رشة صغيرة من الملح بدلاً من ملعقة من السكر لكوب القهوة؛ إذ يبدو أن هذه الحيلة تزيل بعض المرارة وتبرز النكهات الأخرى.

txt

سرق سلاح أبيه وقتل أصحابه بالمدرسة.. طفل يتسبب في مأساة بصربيا

txt

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية


وبحسب ما ذكره احد المواقع، هناك أساسًا علميًا لهذا النوع من القهوة المعروف منذ عقود؛ ان كلوريد الصوديوم فعال للغاية في قمع المرارة بالقهوة وجميع أنواع الطعام. 

فلقد عزا العلماء قدرة كلوريد الصوديوم (ملح الطعام العادي) على قمع المرارة إلى شعبية الملح كمكون للطبخ بجميع أنحاء العالم، عبر تاريخ البشرية؛ فمن خلال سحق الشعور بالمرارة يسمح الملح للنكهات الأخرى مثل الحلاوة بالظهور والتألق حقًا.

 لقد تم فضح نظرية خريطة اللسان الخاصة بمذاق البشر منذ فترة طويلة. 

لكن هناك مستقبلات مختلفة حساسة لأنواع معينة من النكهات؛ حيث يُعرف مستقبل الملح بقناة الصوديوم الظهارية ENaC. إذ تنتمي مستقبلات الطعم المر إلى عائلة تعرف باسم TAS2Rs.


وأظهرت الأبحاث المنشورة عام 1995 أن الملح فعال في إخفاء المرارة؛ فعندما مزج العلماء المركبات الحلوة والمرة، فإن إضافة الملح جعل الخليط أكثر حلاوة وأقل مرارة. 

وأن استهلاك الكثير من الملح دفعة واحدة أمر بالغ الخطورة. لكن القليل من الملح يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً. حيث كان من الشائع، على سبيل المثال، استخدام الملح في الباذنجان لتقليل المرارة الشديدة؛ وهي ممارسة لم تعد ضرورية منذ أن حيّدنا المرارة.

 كما ان التمليح أيضًا أسلوب شائع لتقليل مرارة الكرنب البروكسلي. وذلك وفق ما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص.


جدير بالذكر، تشمل الأماكن حول العالم التي يضاف فيها الملح عادة إلى القهوة فيتنام، حيث يتم تعزيز القهوة المالحة بالحليب المكثف للحصول على مشروب لذيذ يشبه الكراميل.

 فيما يضيف تقليد القهوة السويدي في القطب الشمالي بعض اللحوم المملحة أو الجبن.

 بل حتى أفراد البحرية الأميركية اعتادوا شرب القهوة بالملح أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية لأن معدات تحلية المياه لم تكن فعالة تمامًا، فوجدوا أن الملح ساعد في التخلص من الشعور بالمرارة. 

القهوة السكر الملح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

ارتفاع ضحايا حادث الوادي الجديد لـ18 متوفى و23 مصابًا

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ننشر أسماء 14 متوفى و27 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس بشاحنة بالوادى الجديد

موضوعات متعلقة

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

درجات حرارة غير مسبوقة.. ومصير مجهول لمستقبل المحيطات

صائد الوحوش في القاهرة..زياد وراثلوس أغرب شخصية اثارت ضجة بعد تجسيد ابطال خارقين|فيديو

جمعيات تقاضي وكالة الطيران الأمريكية بسبب انفجار صاروخ.. ما القصة؟

أثناء تتويج الملك تشارلز.. ويليام وريث العرش وهاري سقط في مصيدة زوجته|تفاصيل

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

حيوان لا يمرض وسيصبح مستقبل الدواء للبشر..فما هو؟

يتعاطف مع الالم.. شات جي بي تي يتفوق على الأطباء في رعاية المرضى

ترشيحاتنا

محمد صلاح يفوز بأفضل لاعب في مباراة ليفربول وفولهام

للفرج.. أكثر من 70 دعاء مكتوبا للفجر

ويجو: مصر الوجهة السياحية الأولى المفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

احذر..غرامة 2000 جنيه مخالفة الإضرار البيئي فى قانون المرور

بعد أزمة فيلم كليوباترا|خبير أثري لـ صدى البلد: التحرك القضائي هو الحل

روسيا .. حريق ضخم يضرب مصفاة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يزيد الخصوبة.. فوائد خارقة لتناول كوب من عصير البنجر

ماسك إيدها.. ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

تريند تانى.. إطلالات ملكة جمال السعودية تثير ضجة على السوشيال ميديا

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ