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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرق سلاح أبيه وقتل أصحابه بالمدرسة.. طفل يتسبب في مأساة بصربيا

جريمة قتل
جريمة قتل

أطلق طفل  يبلغ من العمر 14 عامًا النار في مدرسة ابتدائية في صربيا في وقت مبكر من صباح امس 3 مايو، مما أسفر عن مقتل ثمانية أطفال وحارس.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار ” البريطانية، تلقى ضباط من الشرطة الصربية مكالمة تفيد بوقوع إطلاق نار في المدرسة في وسط العاصمة، بلغراد، في حوالي الساعة 7.40 صباحًا (بتوقيت جرينتش) ووفاة العديد من الأطفال.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته في هذا الشأن إن ستة طلاب آخرين ومعلما أصيبوا في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة القبض على طالب في المدرسة، 14 سنة، في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار بوسط بلغراد للتحقيق في هجوم صباح الأربعاء.

وقال مسؤولون إن المشتبه به استخدم سلاح والده. 



وأعلن رئيس بلدية فراكار، ميلان نيديليكوفيتش، للصحافيين خلال تفقّده الموقع أنّ البوّاب الذي قضى "حاول منع وقوع هذه المأساة ومات ... لكانت المأساة لتكون أسوأ بكثير لو لم يقف هذا الرجل أمام الصبي الذي راح يطلق النار". وأوضح أن المدرّسة المصابة في "حالة خطرة".

بعيد إطلاق النار الذي وقع عند الساعة 8,40 (6,40 ت غ)، أغلقت الشرطة محيط المدرسة الذي حضرت إليه عدة سيارات إسعاف لنقل المصابين أمام أعين الأهالي القلقين الذين كانوا ينتظرون خروج أولادهم، كما أفاد مراسل وكالة فرانس بر


 

صربيا أطفال طفل

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