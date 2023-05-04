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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

موقف صادم..سيدة تعثر
موقف صادم..سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز..صورة

في موقف صادم وغريب من نوعه، وثقت أم بريطانية بالغة من العمر 49 عاما عثورها على ما يبدو “شبحا” يشبه الملك تشارلز الثالث  في الجزء العلوي من غطاء عصير الموز. 

 

وأصيبت السيدة البريطانية بحالة من الرعب عندما نظرت إلى الأسفل حيث غطاء الزجاجة ووجدت وجه ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس. 

 

وأضافت السيدة: "كنت أجلس للتو في موقف سيارات سينسبري مع ابنتي ونظرت إلى الأسفل وقلت على الفور، معلقة بشعور صادم:" يا إلهي ، إنه الملك تشارلز!". 

 

تشارلز الثالث 

وتابعت أن الصورة مشابهة لصورة ظهور الملك تشارلز على العملات المعدنية الصادرة حديثا، والتي دخلت التداول في ديسمبر.

الفرق الوحيد هو أنه في هذه الصورة ينظر إلى يمينه، مثلما فعلت والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية بشأن عملتها.

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سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز
سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز

 

 

شبحا الملك تشارلز الثالث عصير الموز الملكة إليزابيث الثانية بريطانية

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