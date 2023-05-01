قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

أصدر ملك بريطانيا، تشارلز الثالث قرارين بشأن 200 كرسي ملكي ضمن الاستعدادات لحفل تتويجه الرسمي يوم السبت المقبل، 6 مايو 2023م.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، فإن القرار الأول الذي اتخذه الملك تشارلز تمثل في بيع 100 كرسي لكبار الشخصيات مصنوعا من خشب البلوط البريطاني في المزاد العلني للأعمال الخيري والذي يدعم المشردين وضحايا العنف المنزلي.

حفل تتويج الملك تشارلز

وأضاف التقرير أن القرار الثاني للملك تشارلز، شمل: صنع 100 كرسي باستخدام خشب البلوط البريطاني المستدام كجزء من سعيه لجعل أكثر متعلقات الأحداث الملكية التاريخية صديقة للبيئة وذلك لأعضاء العائلة المالكة وكبار الشخصيات بالإضافة إلى الأعضاء "العاديين" في المصلين.

جدير بالذكر أنه من المقرر استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي في لحظة تتويج الملك تشارلز علما بأنه صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308