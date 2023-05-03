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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زوجته أهانت الملكة.. ترامب ينتقد دعوة الأمير هاري لحفل تتويج تشارلز

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بعد تخليهما عن واجبات ملكية كبيرة وإهانة الأخيرة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال ترامب في مقابلته مع "جي بي نيوز" للمضيف نايجل فاراج إنه "مندهش" من دعوة الأمير هاري وميجان ماركل لتتويج الملك تشارلز في 6 مايو.

وأوضح: "أعتقد أنه سيكون يومًا رائعًا وسيقوم بعمل رائع،، تعرفت عليه جيدًا وهو يحب البلاد حقًا ويحب والدته أيضًا".

وتابع "لقد عاملتها ميجان بطريقة غير محترمة ولم يكن هناك سبب لفعل ذلك"، متحدثًا عن الأزمة بين ميجان ماركل والملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وأشار "لقد فوجئت بالفعل بدعوة هاري إلى التتويج لأكون صادقًا"، لافتًا: "أعتقد أن ميجان لا تحترم الملكة كثيرًا. كيف يمكنك أن تكون مهينًا جدًا للملكة؟".

وكان قصر باكنجهام ذكر في وقت سابق، أن دوق ساسكس الأمير هاري سيحضر حفل تتويج الملك تشارلز الثالث لكن زوجته دوقة ساسكس، ميجان ماركل لن تحضر وستبقى في كاليفورنيا مع طفليهما الصغيرين.

من جهتهما، أصدر الأمير هاري وميجان بيانا جاء فيه: "سيحضر دوق ساسكس حفل التتويج في وستمنستر أبي في السادس من مايو، وستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت".

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