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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العظمى بالقاهرة 34.. الأرصاد: اليوم الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة| فيديو

الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم، الخميس، سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وسيكون اليوم ذروة الارتفاعات، موضحةً أن العظمى ستصل على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، وهذا الارتفاع يشمل كل محافظات الجمهورية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على الفضائية المصرية، أنّ أجواء فترة النهار ستكون ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المحافظات، فالمناطق الشمالية ستكون حارة، والمناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة. 

 

الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا ستكون قادمة من الصحراء الغربية، إذ إنها كتل هوائية جنوبية وفيها ارتفاع في درجات الحرارة، وفي فترة الليل سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، الصغرى في فترة الليل ستشهد 23 درجة مئوية، والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة لأغلب محافظات الجمهورية، خاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وتابعت: “سيشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مرورا بمطروح والضبعة والإسكندرية، لكنها غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية”.
 

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