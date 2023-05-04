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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملابس ثقيلة وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ؛ إن اليوم سيشهد الطقس إرتفاع بدرجات الحرارة واليوم ستكون ذروة الارتفاعات على القاهرة الكبرى لتصل 34 درجة مئوية خلال فترة النهار وارتفاع درجات الحرارة يشمل جميع محافظات الجمهورية وتتسم الاجواء بين حارة وشديدة الحرارة  وذلك لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية .

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر؛  أن زيادة فترات سطوع الشمس تؤدي لإحساسنا بالدفئ اما ساعات الليل فستكون الاجواء معتدله وتتراوح درجات الحراره بين 22 و 23 درجه مئويه وستكون الاجواء الليليه معتدلة وربيعية على معظم محافظات الجمهوريه لكن ستتكون شبورة مائية تؤثر على الرؤية الأفقية على أغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية لكنها تتلاشى مع سطوع اشعة الشمس.

وتابعت ان اليوم متوقع سقوط الامطار على السواحل الشمالية وسيكون هناك  نشاط للرياح مثير للأتربة على بعض المناطق في الجمهورية وستكون هناك اتربة عالقة على بعض المناطق بالجمهورية وخاصة المناطق الغربية من مطروح وسيوة والسلوم  وسنشعر بإنخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم السبت القادم مع وجود فرص لسقوط الامطار الخفيفة .

وأشارت إلى  أننا سنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد في انخفاض درجات الحرارة وخاصة في فترات الليل لتصل درجات الحرارة ل 27 درجة مئوية ومساء حوالي 16 درجه مئوية ؛ مؤكدة على اهمية العناية بإختيار نوعية الملابس خلال ساعات الليل واختيار ملابس ثقيلة نوعا ما.

أجواء معتدلة أتربة عالقة إرتفاع بدرجات الحرارة أرصاد الجوية الأمطار الخفيفة

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