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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض السكتة القلبية.. انقذ حياتك بـ 8 خطوات

السكتة القلبية
السكتة القلبية

سيطر الحزن على الجميع سواء من داخل الوسط الفني أو من خارجة، عند سماع خبر وفاة الفنان مصطفى درويش بسكتة قلبية مفاجئة كما أعلنت أسرته في إحدى التصريحات التلفزيونية، رحل الفنان مصطفى درويش في عمر الشباب دون أي أعراض مرضية في الفترة الأخيرة، وليس هو وحده فقط بل هناك العديد من الشباب أصيبوا بالأزمة أو السكتة القلبية، ولم ينتبهوا للأعراض أو للنصائح التي تقي من السكتة القلبية ، فالجميع يشعر أن المرض بعيد عنه، ولذلك نستعرض في السطور التالية أهم النصائح التي يمكن أن تفعلها عندما تشعر بأعراض السكتة القلبية.


وبحسب موقع «مايو كلينك» عن أعراض السكتة القلبية التي يجب القيام بالإسعافات الأولية فور الشعور بها،  ما يلي:

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أعراض السكتة القلبية


- الشعور بألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع.

- الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

- الشعور بتعرق بارد شديد .

- الإرهاق.

- حرقة المعدة أو عسر الهضم.

- الشعور المفاجئ بالغثيان أو الدوار أو الدوخة .

ماذا تفعل لو شعرت بأعراض السكتة القلبية.. إسعافات أولية  


 -اتصل بالطوارئ المحلي، لا تتجاهل أعراض الأزمة القلبية إذا لم تتمكن من وصول سيارة إسعاف أو سيارة طوارئ إليك ، اطلب من أحد الجيران أو صديقك نقلك إلى أقرب مستشفى. 

-امضغ وابتلع الأسبرين أثناء انتظار المساعدة الطارئة، يساعد الأسبرين على منع تجلط الدم، عند تناوله أثناء نوبة قلبية  يمكن أن يقلل من تلف القلب، لا تتناول الأسبرين إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه أو أخبر طبيبك بعدم تناول الأسبرين أبدًا.

-تناول النتروجليسرين ، إذا تم وصفه، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية وكان طبيبك قد وصف لك النتروجليسرين مسبقًا ، فتناوله وفقًا للتوجيهات أثناء انتظار المساعدة الطبية الطارئة.

-ابدأ بإنعاش القلب الرئوي إذا كان الشخص فاقدًا للوعي، إذا كان الشخص لا يتنفس أو لم تجد نبضًا ، فابدأ في الإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على تدفق الدم بعد أن تطلب المساعدة الطبية الطارئة.

-ادفع بقوة وبسرعة وسط صدر الشخص بإيقاع سريع نسبيًا و ما يقرب من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

-إذا كان جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (AED) متاحًا على الفور وكان الشخص فاقدًا للوعي ، فاتبع تعليمات الجهاز لاستخدامه.

أعراض السكتة القلبية الاسعافات الاولية الاسعافات السكتة القلبية الفنان مصطفى درويش ​​​​​​​health

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