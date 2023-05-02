احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

السكتة الدماغية من أخطر المشكلات الصحية التى تسبب مضاعفات خطيرة، ويمكن أن تنهى حياة الإنسان وتؤدي للوفاة سواء كان كبيرا فى العمر أو صغيرا.

هناك بعض المشروبات التي تزيد من احتمالات الإصابة بـ السكتة الدماغية المميتة عند تناولها بكميات كبيرة، لذلك يجب تجنبها.

قدم موقع “terrabellaseniorliving” أبرز المشروبات التى تسبب السكتة الدماغية، محذرا من الإفراط في تناولها.

الكحول

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكحول إلى زيادة حادة في ضغط الدم الذي يؤدي لحدوث السكتة الدماغية والقلبية أيضا.



مشروبات الدايت

أجرت جامعة كولومبيا دراسة في 2011 أظهرت أن الأشخاص الأكبر سنًا الذين يتناولون المشروبات الغازية الدايت مرة واحدة يوميًا يعانون من الجلطات أكثر بنسبة 60٪.

مشروبات الطاقة

يعتمد بعض الأشخاص على تناول مشروبات الطاقة بشكل متكرر فى الأسبوع الواحد ولكنها من أخطر المشروبات التى تسبب السكتة الدماغية.

مشروبات الطاقة

الكافيين

تناول مشروبات الكافيين بكميات معتدلة يمنح الجسم فوائد كثيرة، ولكن الإفراط في القهوة والشاي وكافة مشروبات الكافيين يسبب السكتة الدماغية.

بالإضافة إلى الشوربة المعلبة فهى تحتوي على الكثير من الصوديوم، فيمكن لعلبة واحدة من حساء الدجاج المكرونة أو الشعرية سريعة التحضير أن تتجاوز بالفعل الكمية الموصى بها من الصوديوم التي يجب أن يستهلكها كبار السن في يوم واحد وتأكد من التحقق من الملصقات ولاحظ مستويات الصوديوم.