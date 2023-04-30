تحذير عاجل من طبيب .. ٨ اشياء بالمنزل تصيبك بأمراض خطيرة

زادت في العصر الحديث نسب الإصابة بمختلف الأمراض وأصبح الشباب يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري والضغط وهى كانت قاصرة على كبار السن فى السابق.

هذا بالإضافة إلى انتشار أمراض أكثر خطورة مثل السرطانات وأمراض الرئة والقولون والمشاكل والأمراض الجلدية المختلفة.

ووفقا لـ “ روسيا اليوم” يرجع انتشار هذه الأمراض إلى تغير بعض العادات والسلوكيات فى المجتمع والتى تحدث عنها دكتور أمير خان، أخصائي الطب التجديدي ، إلى أنّ هناك نحو ثمانية أشياء موجودة فى المنزل تضر القلب والرئتين .

وعرض أمير خان قائمة بأهم الأشياء المسببة لآخر الأمراض فى المنازل ، وهي: مزيلات العرق ومعطرات الجو والهباء الجوي وبخاخات الشعر ومزيلات الدهون في المطبخ والحمام ومساحيق التنظيف .

المنظفات

وتحتوي على مواد عضوية طيارة تساعد على تهيج الجهاز التنفسي وتسبب له الكثير من المشاكل الصحية وقد ينتج عنها تسبب الغثيان والدوار وتلف الأعصاب وأعضاء الجسم الأخرى.

وأكد الطبيب أمير خان على ضرورة احتواء المنزل على أكبر عدد ممكن من النباتات داخل الغرف، إذ تعمل هذه النباتات على تنقية الهواء وإراحة العيون، ومن الضروري تهوية المنزل بصورة دورية وجيدة.