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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|سعر صادم لمجوهرات ريهانا.. وهذه المشروبات تسبب السكتة الدماغية.. وكيف تعرف أنك تتعرض لنوبة قلبية

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

خطفت النجمة ريهانا الأنظار في حفل Met Gala، وظهرت بإطلالة غريبة كعادتها أثارت الجدل بين كل الحاضرين.

 

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

السكتة الدماغية من أخطر المشكلات الصحية التى تسبب مضاعفات خطيرة، ويمكن أن تنهى حياة الإنسان وتؤدي للوفاة سواء كان كبيرا فى العمر أو صغيرا.

 

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

السرطان من أخطر الأمر اض التى يمكن أن تصيب الإنسان، وبالرغم من مضاعفاته الكبيرة فعلاجه أمر فى غاية السهولة إذا تم اكتشافه مبكرًا.

 

بكتريا سامة تهدد منتجات كادبوري| سحبها من الأسواق البريطانية

حذّرت شركة "مولر"، من تناول منتجات شوكولاتة كادبوري، خوفا من احتوائها على بكتيريا الليستريا.

 

ملكة جمال السعودية تتصدر التريند.. 10 صور تبرز أناقة رومي القحطاني
 

صرحت رومي القحطاني ملكة جمال السعودية، بأنها تمثل في مسابقة ملكة جمال المرأة والتي من المفترض إقامتها في مدينة روما بإيطاليا.

 

منها الأرز.. تحذير من إعادة تسخين هذه الأكلات | اعرف السبب

 

أحيانا نقوم بتسخين الاكلات التي حضرناها لكي نتناولها في اليوم التالي من تحضيره وإعداده، ولا بأس مع أغلب الاكلات بتسخينها مرة أخرى، وإنما توجد بعض الأطعمة قد تسبب كوارث صحية عند تسخينها مرة أخرى، فما هي؟

 

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

 

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع خبر وفاة الفنان مصطفى درويش أمس بسبب تعرضه للوفاة المفاجئة فى سن صغير مما جعل كثيرون يتسائلون عن سبب الوفاة .

 

بلاش حلبة وبسطرمة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأطعمة في الصيف

 

علق الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه مع أيام الصيف والحرارة المرتفعة نحرص جميعا علي مظهرنا ورائحتنا الطيبة عندما نتواجد في وسط الناس.

 

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

 

خيم الحزن على كل من سمع بخبر وفاة الفنان مصطفى درويش، والذي كتب على صفحته الرسمية فيس بوك قبل وفاته بساعات، أنه لم يستطع النوم ويشعر بالأرق، وهو ما تسبب له بتوقف عضلة القلب، فهل قلة النوم لها علاقة بأمراض القلب؟.

 

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

قد يعاني الشخص من أعراض النوبة القلبية، ولكن دون أن يشعر بها، وهو نفس الامر الذي مر به الفنان مصطفى درويش قبل وفاته بساعات ولم يلاحظ هذا الأمر .

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