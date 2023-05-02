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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملكة جمال السعودية تتصدر التريند.. 10 صور تبرز أناقة رومي القحطاني

إطلالات مثيرة لملكة
إطلالات مثيرة لملكة جمال السعودية رومي القحطاني  

صرحت رومي القحطاني ملكة جمال السعودية، بأنها تمثل في مسابقة ملكة جمال المرأة والتي من المفترض إقامتها في مدينة روما بإيطاليا.

 

إطلالات مثيرة لملكة جمال السعودية رومي القحطاني

 

وعبرت رومي القحطاني، عن سعادتها البالغة في تمثيل بلدها في واحدة من أهم مسابقات ملكات جمال حول العالم.

 

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ولدت رومي القحطاني بالمملكة العربية السعودية، عام 1994، أي تبلغ من العمر 29 عاما، وتخرجت في كلية طب الأسنان في السعودية، ولديها شركة لتنظيم الحفلات والمناسبات.

 

ونشرت رومي القحطاني، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، في الفترة الأخيرة.

 

ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
رومى رومى القحطانى لملكة جمال السعودية رومي القحطاني ملكة جمال السعودية مسابقة ملكة جمال المرأة مدينة روما

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