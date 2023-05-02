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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلاش حلبة وبسطرمة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأطعمة في الصيف

هاني الناظر يقدم
هاني الناظر يقدم نصائح لتجنب رائحة الجسم في فصل الصيف

‎علق الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه مع أيام الصيف والحرارة المرتفعة نحرص جميعا علي مظهرنا ورائحتنا الطيبة عندما نتواجد في وسط الناس.

 

هاني الناظر يقدم نصائح لتجنب رائحة الجسم في فصل الصيف

 

لذلك فقد نصح الدكتور هاني الناظر، أنه من المستحسن الاستحمام يوميا صباحا مع الاكتفاء بغسيل الشعر للسيدات يوم بعد يوم، والحرص علي استعمال فرشة الأسنان والمعجون بعد كل وجبة.

 

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وأكد هاني الناظر  في منشوره، أنه من الضروري البعد عن تناول الحلبة والبسطرمة والكرات والإقلال من التوابل، والبهارات ذات الرائحة النفاذة والبصل والثوم.

 

وتابع هاني الناظر، أنه علي العكس يجب الحرص علي إضافة النعناع والريحان والليمون للسلاطات، والطعام.

 

هاني الناظر يقدم نصائح لتجنب رائحة الجسم في فصل الصيف

 

ومن ناحية اخري، أضاف هاني الناظر، إلى أنه يجب الحرص علي ازالة شعر منطقة الإبطين، واستخدام مزيلات العرق،  وتهوية القدم، وتجفيفها دائماً.

 

وأضح هاني الناظر، أنه علي من يضطرون بسبب طبيعة عملهم ارتداء الحذاء والشراب فترات طويلة، فعليهم بإضافة بودرة مضادة للفطريات صباحا قبل الخروج.

 

وأختتم هاني الناظرر منشوره، اخيرا فان أرتداء الملابس البيضاء، وذات الألوان الفاتحة المصنوعة من القطن والكتان افضل تماما من تلك المصنوعة من خيوط صناعية، والتي تمنع التهوية، وتسبب غزارة العرق.

هاني الناظر الصيف الدكتور هاني الناظر رائحة الجسم الاستحمام

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