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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

وفاة الفنان مصطفى
وفاة الفنان مصطفى درويش بنوبة قلبية

خيم الحزن على كل من سمع بخبر وفاة الفنان مصطفى درويش، والذي كتب على صفحته الرسمية فيس بوك قبل وفاته بساعات، أنه لم يستطع النوم ويشعر بالأرق، وهو ما تسبب له بتوقف عضلة القلب، فهل قلة النوم لها علاقة بأمراض القلب؟ ، وهو ما سنتطرق إليه في السطور التالية..

 

 

علاقة قلة النوم بمشاكل وأمراض القلب

 

وفي الحقيقة يمكن أن يؤثر قلة النوم على الجهاز المناعي؛ حيث توضح الدراسات أن من لا ينامون جيدًا أو لا ينامون بما يكفي أكثر ميلاً للإصابة بالمرض عند تعرضهم لفيروس، مثل فيروس البرد الشائع.

 

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 كما يمكن أن تؤثر قلة النوم على سرعة تعافيك إذا تعرضت للمرض، وذلك لأن قلة النوم تعمل على إضعاف جهاز المناعة وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

وأثناء النوم، يطلق جهاز المناعة بروتينات تُسمى السايتوكينات، وبعضها يساعد في تعزيز النوم، مطلوب أن تزيد أنواع معينة من السايتوكينات عندما تتعرض للعدوى أو الالتهاب أو عندما تكون تحت ضغط. 

 

علاقة قلة النوم بمشاكل وأمراض القلب

 

وقد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض إنتاج هذه السايتوكينات الواقية، كما أن الأجسام المضادة المكافحة للعدوى تقل أثناء الفترات التي لا تحصل فيها على القدر الكافي من النوم.

 

لذلك يحتاج جسمك إلى النوم ليقاوم الأمراض المعدية. كما أن قلة النوم لمدة طويلة تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية (القلبية الوعائية).

النوم قلة النوم القلب امراض القلب الجهاز المناعي السايتوكينات

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