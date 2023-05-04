الأمم المتحدة تقترب من جمع مبلغ ضخم لحل أزمة ناقلة نفط قبالة اليمن

تسعى منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى جمع 29 مليون دولار لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة متهالكة ترسو قبالة ساحل اليمن لتجنب كارثة بيئية قد تحدث، حسبما أفادت اسوشيتيد فرانس برس.

ويحذر مسئولين الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر لأن النفط قد يتسرب من الناقلة (صافر).

وتحتاج خطة الأمم المتحدة لتفريغ النفط إلى 129 مليون دولار تشمل شراء ناقلة كبيرة، جمعت منها 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.

وقالت الأمم المتحدة إنها تأمل في جمع مبلغ 29 مليون دولار المتبقي خلال فعالية لجمع التبرعات تشترك في استضافتها بريطانيا وهولندا، اليوم الخميس.

وقالت إنه لا يمكن دفع تكلفة العملية من بيع النفط لأنه لم يتضح بعد من يملكه.