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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

اليمن - علم
اليمن - علم

أدانت الجمهورية اليمنية، اقتحام مجموعة مسلحة لمقر الملحقية الثقافية السعودية في السودان، والعبث فيها وتخريب محتوياتها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية - بحسب وكالة الانباء اليمنية  (سبأ) -  "أن ذلك يمثل انتهاكاً لحرمة البعثات الدبلوماسية وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية".

وأشادت الخارجية اليمنية  بالدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الكبيرة، وتسهيلاتها المحورية، لإجلاء رعايا العديد من دول العالم، في ظل الاوضاع الطارئة والمؤسفة التي تشهدها جمهورية السودان .

الأردن تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

التعاون الإسلامي تدين اقتحام مبني الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

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