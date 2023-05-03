اليمن يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

أدانت الجمهورية اليمنية، اقتحام مجموعة مسلحة لمقر الملحقية الثقافية السعودية في السودان، والعبث فيها وتخريب محتوياتها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية - بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) - "أن ذلك يمثل انتهاكاً لحرمة البعثات الدبلوماسية وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية".

وأشادت الخارجية اليمنية بالدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الكبيرة، وتسهيلاتها المحورية، لإجلاء رعايا العديد من دول العالم، في ظل الاوضاع الطارئة والمؤسفة التي تشهدها جمهورية السودان .