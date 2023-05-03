الأردن تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأردنية بيانا ادانت فيه الاقتحام المسلح والتخريب الذي استهدف الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس.

وبحسب وكافة الأنباء الاردنية “ بترا”، أعربت الوزارة عن تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

كما أكدت الخارجية الأردنية علي ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.