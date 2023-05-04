الأمم المتحدة تشكر مصر على فتح معبر أرقين لاستقبال القادمين من السودان

كشف ماكس شوت مدير مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، تفاصيل زيارة معبر أرقين والتنسيق مع مصر لمساعدة القادمين من السودان عبر المعبر.

وقال ماكس شوت في تصريحات تليفزيونية لقناة " إكسترا نيوز"، :" نتعرف على الاحتياجات الإنسانية للقادمين من السودان ".

وأضاف ماكس شوت:" السلطات المصرية قامت بتوفير مستلزمات المياه والطعام والمأوى للقادمين من السودان ".

وتابع ماكس شوت :" الأمم المتحدة تقدم الاحتياجات العاجلة للقادمين من السودان ".

وأكمل ماكس شوت:" أوجه الشكر إلى مصر لقيامها بإبقاء معبر أرقين مفتوحا أمام المساعدات العاجلة للفارين من الاشتباكات في السودان ، وأتطلع لمزيد من التعاون مع مصر وتقديم المساعدات الإنسانية للقادمين من السودان ".



