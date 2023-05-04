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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الغنام: زيارة وفد الأمم المتحدة لأرقين شهادة على التسهيلات المقدمة من مصر

أرقين
أرقين

قال عوض الغنام، موفد قناة «إكسترا نيوز» إلى معبر أرقين، إنّ زيارة وفد الأمم المتحدة للمعبر شهادة على التسهيلات التي تقدمها مصر، موضحًا: «الوضع تغير بشكل كبير للغاية، نحن الآن في الصالة الرئيسية، وهي صالة الوصول وكان يمر بها كل ساعة المئات، ولكن الآن هناك حالة هدوء كبيرة للغاية، وتغير المشهد بشكل كبير، وأصبح معبر قسطل هو الحاضر في المشهد».

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وأضاف الغنام، خلال تصريحات على الهواء بالقناة: «هنا في هذا المعبر، عدد الموجودين يعد على أصابع اليد، يمرون كل ساعة ولا يمثلون كثافة أو عبئًا على القوى البشرية التي تعمل في هذا المعبر، ولكن هناك شاحنات عديدة بين الجانبين، حيث تتمركز كل ساعة كي تنتقل كل شاحنة من جانب لآخر، وهذا يدل على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مازالت قائمة حتى الآن ومستمرة، وحركة الانسياب في هذه الشاحنات العملاقة التي تحمل موادا أولية وصناعية وقديمة بين الجانبين مازالت مستمرة، ولكنها لا تذهب إلى الخرطوم، بل إلى ولايات أخرى ويستقبلها المستوردون من كل طرف».

وتابع، أن زيارة ممثلي عدد كبير من منظمات الأمم المتحدة لهذا المعبر تتقاطع زمنيا مع زيارة مماثلة إلى وفد مماثل في معبر قسطل، لافتًا إلى أن هذه الزيارة في التوقيت الحالي مهمة للغاية، حيث تمثل شهادة قوية على ما قدمته مصرُ لتسهيل مهمة العابرين من الجانب السوداني.

 

معبر ارقين الأمم المتحدة السودان الاقتصاد وفد الأمم المتحدة

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