عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير أرقين : لابد من وجود تأشيرة لدخول مصر عبر الميناء

مدير ميناء أرقين
مدير ميناء أرقين

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي "، المذاع على قناة " صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.

 

مصر تعزف سيمفونية إنسانية.. مدير ميناء أرقين: 46 جنسية أجنبية دخلت المحروسة|فيديو

الهلال الأحمر: تقديم الخدمات الصحية للقادمين من السودان في معبر أرقين

وأكد اللواء إيهاب السيد شعبان مدير ميناء أرقين البري، أن مصر ترحب بأي مواطن من اي جنسية في ميناء ارقين البري.

وأضاف إيهاب السيد شعبان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لابد من وجود تأشيرة لدخول مصر عبر ميناء أرقين ".

وتابع إيهاب السيد شعبان :"  القوات المسلحة متواجدة معنا وتساندنا بشكل مستمر في معبر أرقين البري ".

واكمل إيهاب السيد شعبان :"  حوالي 300 شاحنة دخلت مصر من خلال معبر أرقين البري على الحدود المصرية السودانية ".

ولفت إيهاب السيد شعبان :" مصر قدمت تسهيلات كثيرة للقادمين من السودان،  ومصر تفتح أبوابها لكافة القادمين من السودان، مضيفا:" مصر تعزف سيمفونية إنسانية ".

أرقين معبر ارقين السودان مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

الرجاء يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي مع نهاية الشوط الأول

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

10 ملايين جنيه.. أسرة نيرة أشرف تلاحق القاتل محمد عادل بقضية جديدة

رئيس الوزراء يتحدث عن التعويم .. فماذا قال ؟

ترشيحاتنا

أصبحوا مصدر ثقة.. خالد الجندي: كرامة العلماء في عهد الرئيس السيسي محفوظة

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

أمريكا تعلن الحرب على السوشيال ميديا| أصابت نصف مستخدميها بالاكتئاب.. و22% منهم فكروا بالانتحار

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

مدير أرقين : لابد من وجود تأشيرة لدخول مصر عبر الميناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 8 مليون جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

مربوط بجنزير .. تعذيب كلب دون طعام أو ماء فوق سطح عمارة

فوائد خارقة لـ الكركم .. وكيفية استخدامه كمشروب

شاهد.. نادين نجيم تظهر في المالديف بدون خطيبها

فيديو

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب في دبي .. نجوم سقطوا على المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ