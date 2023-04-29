مدير أرقين : لابد من وجود تأشيرة لدخول مصر عبر الميناء

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي "، المذاع على قناة " صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.

وأكد اللواء إيهاب السيد شعبان مدير ميناء أرقين البري، أن مصر ترحب بأي مواطن من اي جنسية في ميناء ارقين البري.

وأضاف إيهاب السيد شعبان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد من وجود تأشيرة لدخول مصر عبر ميناء أرقين ".

وتابع إيهاب السيد شعبان :" القوات المسلحة متواجدة معنا وتساندنا بشكل مستمر في معبر أرقين البري ".

واكمل إيهاب السيد شعبان :" حوالي 300 شاحنة دخلت مصر من خلال معبر أرقين البري على الحدود المصرية السودانية ".

ولفت إيهاب السيد شعبان :" مصر قدمت تسهيلات كثيرة للقادمين من السودان، ومصر تفتح أبوابها لكافة القادمين من السودان، مضيفا:" مصر تعزف سيمفونية إنسانية ".