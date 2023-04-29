لاستقبال السودانيين.. أحمد موسى: العمل في معبر أرقين مستمر على مدار الساعة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في السودان بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في السودان.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ::" العمل مستمر في معبر أرقين على مدار الساعة لاستقبال القادمين من السودان ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" منطقة أرقين آخر بقعة في مصر على الحدود مع السودان، ومصر كانت مستعدة لاستقبال الآلاف في المعبر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الأمن والأمان نعمة لا تقدر بأموال وكنوز الدنيا"، مضيفا:" لازم نشوف حجم المعاناة التي يعانيها أشقائنا في السودان".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" السودانيون فقدوا الأمن في السودان ويأتون إلى مصر للحصول على الأمن والأمان ".



