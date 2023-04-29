عادا لأرض الوطن.. وزيرة الهجرة تعلن إصابة مصريان جراء الاشتباكات في السودان

أكدت سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أنه يتم الاستجابة بشكل فوري لمن يرغب في العودة إلى مصر من السودان.

وقال سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ندعو المصريين في السودان عدم التواجد في أي مكان يعرض حياتهم للخطر ".

وأعلنت سها جندي عن إصابة مصريان جراء الاشتباكات في السودان، وأنه تم إجلائهما وعادا إلى أرض الوطن أمس ، كما أعلنت وفاة مصري في السودان بسبب إصابته بمرض السكر".

وأوضحت سها جندي أن تعديل نقاط التجمع والإجلاء في السودان يكون حفاظا على سلامة المصريين وحرصا من الدولة على حياتهم، حيث نبحث عن الممرات الآمنة دائما ".

وأكلملت سها جندي :" نركز في عمليات الإجلاء على كبار السن والأطفال والمرأة وأصحاب الأمراض ".