مصر تعزف سيمفونية إنسانية.. مدير ميناء أرقين: 46 جنسية أجنبية دخلت المحروسة|فيديو

قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.

أكد اللواء إيهاب السيد شعبان مدير ميناء أرقين البري، أن هناك تعاونًا يوميًا بين ميناء أرقين المصري ونظيره السوداني .

وأضاف إيهاب السيد شعبان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تلقينا توجيهات برفع درجة الاستعداد داخل الميناء قبل الاشتباكات بالسودان".

وتابع إيهاب السيد شعبان: "46 جنسية أجنبية دخلت مصر عبر الميناء حتى الآن".

وأكمل إيهاب السيد شعبان: "كافة الجاليات الأجنبية التي دخلت معبر أرقين وجهت الشكر إلى مصر على مجهوداتها في استقبال القادمين من السودان".

ولفت إيهاب السيد شعبان: "مصر قدمت تسهيلات كثيرة للقادمين من السودان، ومصر تفتح أبوابها لكافة القادمين من السودان، مضيفًا: "مصر تعزف سيمفونية إنسانية".