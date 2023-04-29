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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر تعزف سيمفونية إنسانية.. مدير ميناء أرقين: 46 جنسية أجنبية دخلت المحروسة|فيديو

مدير معبر أرقين
مدير معبر أرقين

قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.

 

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أكد اللواء إيهاب السيد شعبان مدير ميناء أرقين البري، أن هناك تعاونًا يوميًا بين ميناء أرقين المصري ونظيره السوداني .

وأضاف إيهاب السيد شعبان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تلقينا توجيهات برفع درجة الاستعداد داخل الميناء قبل الاشتباكات بالسودان".

وتابع إيهاب السيد شعبان: "46 جنسية أجنبية دخلت مصر عبر الميناء حتى الآن".

وأكمل إيهاب السيد شعبان: "كافة الجاليات الأجنبية التي دخلت معبر أرقين وجهت الشكر إلى مصر على مجهوداتها في استقبال القادمين من السودان".

ولفت إيهاب السيد شعبان: "مصر قدمت تسهيلات كثيرة للقادمين من السودان، ومصر تفتح أبوابها لكافة القادمين من السودان، مضيفًا: "مصر تعزف سيمفونية إنسانية".

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