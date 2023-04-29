رئيس هيئة الموانئ : لم يحدث تسلل لأي عناصر خطرة بمعبر أرقين

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي "، المذاع على قناة " صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.

وأكد اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة،أن بعض القادمين من السودان سجدوا لله شكرا لأنهم وصولا إلى مصر دولة الأمن والأمان .

وقال عمرو إسماعيل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم تحدث أي مشاكل في عملية استقبال القادمين من السودان لأن الاستعداد كان جيدا ".

وأضاف عمرو إسماعيل:" استقبلنا مختلف الجنسيات من السودان وليس المصريين والسودانيين فقط "، مضيفا:" أعداد السودانيين الذين عبروا ميناء أرقين أضعاف المصريين ".

وتابع عمرو إسماعيل :" في ظل تقديم تسهيلات للقادمين من السودان يتم اتباع كافة إجراءات تامين الحدود المصرية “، مضيفا:” لم تحدث عملية تسلل لأي عناصر خطرة عبر معبر أرقين ".