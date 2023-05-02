بكاء وحزن.. وزير الصحة يروي قصصا مؤثرة للقادمين من السودان

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، تفاصيل جولته التفقدية في مستشفى أبوسمبل، ومعبر أرقين البري الدولي، وموقف كركر، مشيرا إلى أنه قابل عددا من النازحين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كل الدعم المطلوب لهم.



وأضاف وزير الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: “قالبنا عددا من العائدين من السودان، وقلت لأحد النازحين هل تريد أي شيء، ورد الرجل بالبكاء وقدم الشكر على كل الدعم الذي تلقاه والدعم الطبي وكل شيء يحتاجه”.



وتابع وزير الصحة، أنه خلال جولة تفقدية اطمأن على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمصريين العائدين، والأشقاء النازحين من دولة السودان الشقيق، في إطار حرص مصر على سلامة أبنائها، وتأكيدا على دور مصر الإقليمي في القارة الأفريقية.