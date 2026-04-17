بكري: السوشيال ميديا لا تعكس الواقع.. ومصر تواجه حملات إحباط ممنهجة

استعرض الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، ما وصفه بحالة من الإحباط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عليها لا يعبر عن حقيقة الأوضاع على الأرض.

وقال بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة في صمت، ويعمل لساعات طويلة يوميًا؛ من أجل استمرار بناء الدولة، مشيرًا إلى أن حجم التحديات كبير، لكن الإرادة السياسية قادرة على تجاوزها.

وأضاف أن هناك محاولات متعمدة لإظهار صورة سلبية عن الدولة المصرية؛ من خلال نشر الشائعات والتقليل من الإنجازات، مؤكدًا أن هذا لا يعكس الواقع الحقيقي.

وشدد على أن مصر تمتلك مقومات قوية للاستمرار والتقدم، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، والتركيز على الصورة الكاملة لما يحدث داخل الدولة