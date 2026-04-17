قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ملادينوف: مخاوف من الاقتتال الداخلي وضرورة منع تصاعده بين الفصائل الفلسطينية

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن المحادثات التي تستضيفها القاهرة دخلت المرحلة الأكثر حسماً فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة، موضحًا أنه عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار تم وقف القتال، وعودة الرهائن الإسرائيليين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهو ما شكّل المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة.

وأضاف ملادينوف، في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المرحلة لم تحقق رغم ذلك التحسن الإنساني المطلوب، إذ استمر سقوط قتلى ولم تتحسن الأوضاع المعيشية في غزة بالشكل الكافي.

وتابع أن النقاشات الجارية اليوم بالغة الحساسية وتركز على ضمان التنفيذ الكامل لخطة التسوية، بما يشمل كيفية الانتقال من الوضع الحالي إلى إدارة اللجنة الوطنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون تجزئة، إلى جانب بحث ترتيبات انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى محيط القطاع أو ما يعرف بغلاف غزة.

وأوضح أن من أبرز التحديات القائمة خطر تصاعد القتال الداخلي بين الفصائل الفلسطينية، مشددًا على ضرورة منع حدوثه مستقبلًا، وضمان قدرة اللجنة على إدارة قطاع غزة بكفاءة في الجوانب الأمنية والإدارية كافة.

وأشار إلى أهمية أن تتم كل هذه الخطوات بطريقة لا تؤدي إلى فصل غزة عن السلطة الفلسطينية الشرعية، بل تقود إلى تقارب أكبر معها، باعتبار أن الهدف النهائي في نهاية المرحلة الانتقالية هو إعادة توحيد غزة مع بقية الأراضي الفلسطينية تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، بالتوازي مع الإصلاحات المطلوبة منها خلال هذه العملية.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الملفات شديدة التعقيد وتُدار تحت ضغط كبير من الوقائع الميدانية، مشيرًا إلى أن كل يوم تأخير يفاقم الوضع الإنساني، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف تجاه السكان في قطاع غزة.

ملادينوف الفصائل الفلسطينية الرئيس ترامب الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

